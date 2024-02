Pacific Biosciences of California öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Biosciences of California stellte am 16.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,310 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 27,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 1,174 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 199,67 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at