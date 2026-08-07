Pacific Biosciences of California öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Biosciences of California stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,140 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Biosciences of California 39,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at