Pacific Biosciences of California: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Biosciences of California hat am 03.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,280 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 47,6 Millionen USD gegenüber 35,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at