Pacific Biosciences of California stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pacific Biosciences of California hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Biosciences of California 40,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at