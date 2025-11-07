Pacific Biosciences of California verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Biosciences of California präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Biosciences of California 38,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at