Pacific Booker Minerals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pacific Booker Minerals gab am 22.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at