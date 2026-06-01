Pacific Booker Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Booker Minerals lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pacific Booker Minerals ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at