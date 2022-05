Pacific City Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific City Financial hat am 29.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,670 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 25,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at