Pacific Ethanol: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pacific Ethanol lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Pacific Ethanol hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,01 Prozent auf 257,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at