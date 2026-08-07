Pacific Ethanol informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pacific Ethanol hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 245,7 Millionen USD gegenüber 218,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at