Pacific Ethanol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Ethanol präsentierte in der am 11.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,490 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Ethanol -0,300 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pacific Ethanol im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 385,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 168,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,610 USD. Im Vorjahr hatte Pacific Ethanol -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Pacific Ethanol hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 897,02 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,437 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at