Pacific Ethanol: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pacific Ethanol hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,82 Prozent zurück. Hier wurden 224,7 Millionen USD gegenüber 226,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at