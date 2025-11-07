Pacific Ethanol stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pacific Ethanol hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 241,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Ethanol 251,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at