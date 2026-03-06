Pacific Ethanol verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Ethanol hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,570 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 232,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 917,93 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 965,26 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at