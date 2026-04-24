Pacific Financial Aktie
WKN DE: A40AZA / ISIN: US6942751081
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24.04.2026 15:09:15
Pacific Financial Corporation Q1 Income Climbs
(RTTNews) - Pacific Financial Corporation (PFLC) announced a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $3.050 million, or $0.30 per share. This compares with $2.377 million, or $0.24 per share, last year.
Pacific Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.050 Mln. vs. $2.377 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.24 last year.
For the first quarter, the company reported a net interest income of $12 million, higher than $11.3 million in the same period last year.
Noninterest income was $1.3 million, compared with $1.2 million a year ago.
Total deposits increased to $1.14 billion from $1.07 billion in the previous year. Gross loan balances rose by 9% to $771.1 million.
The Board will pay a quarterly cash dividend of $0.15 per share on May 22 to the shareholders of record as of May 8, 2026.
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