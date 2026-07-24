Pacific Financial Aktie
WKN DE: A40AZA / ISIN: US6942751081
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24.07.2026 14:45:33
Pacific Financial Corporation Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Pacific Financial Corporation (PFLC) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $2.891 million, or $0.29 per share. This compares with $2.669 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $13.845 million from $13.015 million last year.
Pacific Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.891 Mln. vs. $2.669 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.27 last year. -Revenue: $13.845 Mln vs. $13.015 Mln last year.
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