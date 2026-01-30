Pacific Financial Aktie
WKN DE: A40AZA / ISIN: US6942751081
|
30.01.2026 14:46:58
Pacific Financial Corporation Reveals Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Pacific Financial Corporation (PFLC) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $3.11 million, or $0.31 per share. This compares with $2.16 million, or $0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $15.36 million from $13.87 million last year.
Pacific Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.11 Mln. vs. $2.16 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.21 last year. -Revenue: $15.36 Mln vs. $13.87 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Pacific Financial Corp
|13,00
|-1,52%
