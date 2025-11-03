Pacific Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pacific Financial gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Financial 0,250 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at