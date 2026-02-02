|
Pacific Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pacific Financial lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pacific Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,1 Millionen USD im Vergleich zu 15,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahr 0,920 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Pacific Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,23 Millionen USD. Im Vorjahr waren 61,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.
