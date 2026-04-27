Pacific Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Financial hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at