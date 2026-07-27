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27.07.2026 06:31:29
Pacific Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pacific Financial hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pacific Financial einen Umsatz von 16,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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