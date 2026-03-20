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20.03.2026 06:31:28
Pacific Health Care Organization legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pacific Health Care Organization präsentierte am 18.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,5 Millionen USD umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Pacific Health Care Organization im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,72 Millionen USD. Im Vorjahr waren 6,07 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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