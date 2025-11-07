Pacific Health Care Organization öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Health Care Organization hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at