Pacific Health Care Organization präsentierte Quartalsergebnisse

Pacific Health Care Organization ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pacific Health Care Organization die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pacific Health Care Organization in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at