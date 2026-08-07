Pacific Health Care Organization stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Health Care Organization veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at