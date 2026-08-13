Pacific Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pacific Industries hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 639,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at