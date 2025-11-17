Pacific Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pacific Industries hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 INR, nach 3,33 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Pacific Industries im vergangenen Quartal 395,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pacific Industries 625,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at