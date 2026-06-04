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04.06.2026 06:31:29
Pacific Link Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pacific Link Mining lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 98,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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