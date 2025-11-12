Pacific Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pacific Metals hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -111,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 40,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Metals 4,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

