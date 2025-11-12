|
12.11.2025
Pacific Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pacific Metals hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -111,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2,60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 40,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Metals 4,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

