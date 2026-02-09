Pacific Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Metals hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 98,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Pacific Metals einen Gewinn von 5,92 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,39 Prozent zurück. Hier wurden 2,29 Milliarden JPY gegenüber 2,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at