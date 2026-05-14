14.05.2026 06:31:29

Pacific Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Metals veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 107,88 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Metals 2,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 146,04 JPY. Im Vorjahr hatte Pacific Metals -85,520 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,55 Prozent auf 9,41 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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