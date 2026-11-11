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11.11.2026 06:31:29
Pacific Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pacific Metals hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,59 JPY gegenüber 57,76 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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