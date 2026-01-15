|
15.01.2026 06:31:29
Pacific Net: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pacific Net äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 47,17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,67 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!