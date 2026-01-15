Pacific Net: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pacific Net äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at