Pacific Oak Strategic Opportunity REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Oak Strategic Opportunity REIT hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pacific Oak Strategic Opportunity REIT -0,420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at