Pacific Online Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pacific Online Systems hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,05 PHP. Im letzten Jahr hatte Pacific Online Systems einen Gewinn von 0,020 PHP je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,38 Prozent zurück. Hier wurden 135,8 Millionen PHP gegenüber 139,1 Millionen PHP im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 PHP beziffert. Im Vorjahr hatte Pacific Online Systems 0,020 PHP je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 524,17 Millionen PHP in den Büchern – ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pacific Online Systems 527,48 Millionen PHP erwirtschaftet hatte.

