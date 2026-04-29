Pacific Online Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pacific Online Systems hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Online Systems 0,030 PHP je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Pacific Online Systems 129,5 Millionen PHP umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 129,5 Millionen PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at