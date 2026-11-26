Pacific Ridge Exploration präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pacific Ridge Exploration -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at