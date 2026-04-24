Pacific Ridge Exploration: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pacific Ridge Exploration lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,160 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at