AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 21:00:21

Pacific Ridge Sells 1.7 Million Shares of AXT Stock

On Feb. 4, 2026, Pacific Ridge Capital Partners, LLC, sold its entire stake in AXT (NASDAQ:AXTI), disposing of 1,793,797 shares in the fourth quarter.According to an SEC filing dated Feb. 4, 2026, Pacific Ridge Capital Partners, LLC, sold its entire holding of 1,793,797 shares in AXT (NASDAQ:AXTI). The estimated transaction value was $17.1 million, calculated using the average trading price for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $8.1 million, leaving no remaining shares.AXT is a technology company specializing in the development and production of high-performance semiconductor substrates for a broad range of advanced electronic and photonic applications. Leveraging proprietary manufacturing processes, it delivers critical materials to leading global customers in rapidly evolving markets, including data communications, 5G, and industrial sensing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AXT Inc.