AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
18.02.2026 21:00:21
Pacific Ridge Sells 1.7 Million Shares of AXT Stock
On Feb. 4, 2026, Pacific Ridge Capital Partners, LLC, sold its entire stake in AXT (NASDAQ:AXTI), disposing of 1,793,797 shares in the fourth quarter.According to an SEC filing dated Feb. 4, 2026, Pacific Ridge Capital Partners, LLC, sold its entire holding of 1,793,797 shares in AXT (NASDAQ:AXTI). The estimated transaction value was $17.1 million, calculated using the average trading price for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $8.1 million, leaving no remaining shares.AXT is a technology company specializing in the development and production of high-performance semiconductor substrates for a broad range of advanced electronic and photonic applications. Leveraging proprietary manufacturing processes, it delivers critical materials to leading global customers in rapidly evolving markets, including data communications, 5G, and industrial sensing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
18.02.26
|Ausblick: AXT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)