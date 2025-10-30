Pacific Silk Road Resources Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific Silk Road Resources Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at