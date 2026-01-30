Pacific Valley Bancorp Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Valley Bancorp Registered stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,660 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,35 Prozent auf 33,09 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 30,26 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at