Pacific Valley Bancorp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Valley Bancorp Registered präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 9,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at