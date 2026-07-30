Pacific West Bank (OR) Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pacific West Bank (OR) Registered hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,7 Millionen USD gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at