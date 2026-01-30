|
Pacific West Bank (OR) Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Pacific West Bank (OR) Registered hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,2 Millionen USD ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,240 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,71 Prozent auf 18,90 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.
