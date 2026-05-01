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01.05.2026 06:31:29
Pacific West Bank (OR) Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pacific West Bank (OR) Registered hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pacific West Bank (OR) Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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