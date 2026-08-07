Pacira Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pacira Pharmaceuticals äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pacira Pharmaceuticals -0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 181,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at