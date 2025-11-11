|
11.11.2025 06:31:28
Pack mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pack hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Pack 17,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pack im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
