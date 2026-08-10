Pack präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pack hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,80 Prozent auf 26,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at