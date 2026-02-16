Pack: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pack hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41,21 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 31,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 107,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 111,17 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 103,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 101,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at