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18.05.2026 06:31:29
Pack: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pack hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,64 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 24,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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